وفاة الأمير مشعل بن عبد العزيز

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلن الديوان الملكي في السعودية اليوم الأربعاء، وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة بالمملكة، عن عمر يناهز 92 عاماً، مشيرًا إلى أنه سيصلى عليه بعد صلاة العشاء ليوم غد الخميس بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

ونعى عدد من الأمراء السعوديين، الأمير مشعل، حيث دشن سعوديون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسماً بعنوان # وفاة_مشعل_بن_عبدالعزيز شارك فيه الآلاف بتقديم التعازي للقيادة السعودية وأسرة الفقيد.

ونعى الدكتور خالد آل سعود الفقيد الراحل في تغريدة قال فيها: “رحمه الله ورحم والدي الغالي وجميع موتى المسلمين، وجبر مصاب ولاة امرنا، وإخوان وأبناء الفقيد بفقده”.

#وفاة_مشعل_بن_عبدالعزيز

رحمه الله ، ورحم والدي الغالي وجميع موتى المسلمين ، وجبر مُصاب ولاة أمرنا ، وإخوان وأبناء الفقيد بفقده .. — د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) May 3, 2017

ونعى فيصل سلطان ناصر أيضاً رئيس هيئة البيعة السعودية الأمير مشعل بن عبدالعزيز قائلاً: “لا حول ولا قوة الا بالله انتقل الى جوار ربه صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبدالعزيز”.

لا حول ولا قوة الا بالله انتقل الى جوار ربه صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبدالعزيز — فيصل سلطان ناصر (@FSNalsaud) May 3, 2017

يذكر أن الأمير مشعل بن عبدالعزيز من مواليد 1345 هجرية وهو الابن الرابع عشر من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور.

وتولى الأمير الراحل رئاسة هيئة البيعة في عام 2007 بأمر من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.