فتاة سعودية تكتشف أنها شاب في المرحلة الثانوية.. فماذا حدث؟

المصدر: الرياض – إرم نيوز

روى شاب سعودي تفاصيل مأساته، أثناء محاولة تصحيح جنسه، مؤكدا أنه مر برحلة علاجية طويلة انتهت به إلى إصابته بالعديد من الأمراض المزمنة منها القلب والغدة والمسالك البولية.

وكشف الشاب، 28 عاما، تفاصيل معاناته، قائلا: “ارتدت مدارس البنات حتى الصف الثالث الثانوي، وفي هذا الوقت بدأت بوادر الرجولة في الظهور على ملامح جسدي، واكتشفت أمي ومديرة المدرسة التي كنت ارتادها الأمر”.

ولفت الشاب إلى أن وضعه ترك أثرا نفسيا كبيرا لديه وصدمة، بعد أن أكد له الطبيب أن الهرمونات الذكرية تطغى على جسده وأنه رجل.

وأضاف أنه اضطر للتوجه للقاهرة للبدء برحلة علاجه، بعدما اكتشف ندرة الأطباء في هذا المجال في المملكة، قائلًا: ”سافرت إلى القاهرة لإجراء أول عملية وبعدها سافرت إلى طبيب آخر في بريطانيا للعلاج”، وفقًا لصحيفة “عكاظ”.

وتابع: “تسببت هذه العملية في مضاعفات والتهابات دمرت أعضائي التناسلية، بعدها حصلت على موافقة بالعلاج في أمريكا”، مبينا أن صحته تحسنت نوعا ما رغم بطء العلاج، ولكن في النهاية اضطر إلى العودة إلى المملكة من جديد وتدهورت حالة إلى الأسوأ بسبب إلغاء أمر العلاج.

وقال الشاب إنه حاول استئناف العلاج في 5 مستشفيات حكومية في المملكة العربية السعودية دون نتيجة، وإنه أصبح الآن يعاني أمراض القلب والغدة والمسالك البولية والظهر بسبب توقف علاجه، بالإضافة إلى المشكلات النفسية والاجتماعية المصاحبة، مناشداً وزير الصحة للتدخل وتمكينه من متابعة علاجه في أمريكا.