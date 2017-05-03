بعد تصريحه بعدم وجود سكن يتناسب مع ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.. الحقيل يكشف عن مشروع مليون وحدة سكنية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن الوزارة ستعتمد على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ خطة طموح لبناء مليون وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة أزمة نقص المساكن في المملكة.

تستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة “رؤية 2030” معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5% على الأقل بحلول عام 2020 من 47% حاليا.

وعلى مدى السنوات الأخيرة أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن صعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.

وقال الحقيل خلال مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر يوروموني: “لدينا خطة لبناء مليون وحدة سكنية في المملكة بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار.”

وأضاف: “نعمل الآن على تطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مطورين محليين وعالميين ونأمل أنه فور تحقيق ذلك وتطبيق تقنيات جديدة للبناء أن نستجيب للطلب خلال خمس سنوات.”

وأوضح الوزير أن هناك 1.6 مليون على قوائم الانتظار للحصول على مساكن من الوزارة ومن صندوق التنمية العقاري.

كان الحقيل قال في تصريحات سابقة إن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25% من الطلب وإنه لا توجد منتجات سكنية تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.

وقال الحقيل اليوم إن نسبة التمويل العقاري لا تغطي سوى 3% من الطلب وإن الوزارة تسعى لرفع قيمة التمويل بالقطاع إلى 550 مليار ريال (146.7 مليار دولار) بحلول 2021 من 280 مليار ريال حاليا.