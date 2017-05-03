وزارة الإسكان السعودية تكشف عن قيمة الدخل من رسوم الأراضي البيضاء

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قال وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن رسوم الأراضي البيضاء ستضيف بين مليار وملياري ريال سنويا لخزينة الدولة.

وأكد الوزير السعودي أن استكمال مراحل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء سيكون بحسب ظروف السوق، وبالتالي إذا لم يحدث التوازن المطلوب سيتم الانتقال إلى المرحلة المقبلة.

وأظهر تقرير حكومي أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية سجل انخفاضًا بنسبة 9.9 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أصدرت بيانات أواخر شهر نيسان أبريل الفائت، تضمنت مؤشرات تبين تراجع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.3% مقارنة بالربع الرابع 2016.

يأتي تراجع أسعار العقارات في السعودية، تزامنًا مع فرض رسوم على الأراضي الفضاء (غير المستغلة)؛ ما اضطر ملاك تلك الأراضي لاستغلالها، الأمر الذي زاد المعروض من العقارات.

ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.

ولمواجهة ظاهرة احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنويًا.

وتستهدف الرؤية التي أعلنتها السعودية في 25 أبريل/ نيسان الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5% من 47% إلى 52% بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.

وضمن الآليات التي تسهم في تملك المواطنين للمساكن، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، زيادة الحد الأقصى لمبلغ تمويل شراء مسكن من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول.