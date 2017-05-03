شقيق “المعلمة المتوفاة” بالسعودية يكشف تفاصيل جديدة حول وفاتها.. وهذا ما طالبت أسرتها به

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أوضح شقيق المعلمة بثانوية الجعفري بالدمام، نعيمة الخميس، في المملكة العربية السعودية، والتي توفيت فور عودتها من العمل، أن شقيقته دخلت في غيبوبة عقب عودتها في اليوم ذاته، الذي دار فيه نقاش حاد معها من قبل المشرفة وقائدة المدرسة، مطالبا بفتح تحقيق لكشف أسباب الوفاة ومحاسبة المتسبب في وفاتها.

وقال أحمد الخميس، بحسب “الوطن”، إن شقيقته عادت من العمل وهي مستاءة جدا ثم اشتكت من صداع وعدم رغبتها في الأكل، وكانت بعض زميلاتها من المعلمات أكدوا حدوث مشكلة معها أدت بها إلى هذه الحالة، لافتا إلى أنهم انتظروا أن تهدأ كي تخبرهم بما حدث لكن الموت سبقها.

ونفى المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول النقاش الحاد الذي دار بين المعلمة ومسؤولات المدرسة، وأنه السبب في وفاتها، داعيا إلى إدراك الأثر السلبي لمثل هذه الإشاعات.

يذكر أن تسجيلا صوتيا لإحدى المعلمات تم تداولة اتُهمت فيه إحدى المشرفات بقيامها باستدعاء المعلمة في مكتب مديرة المدرسة، حيث انهالا عليها بالتقريع والتقليل من شأنها، ما نتج عنه إصابتها بجلطة في الدماغ بعد عودتها إلى المنزل، لتفارق الحياة.