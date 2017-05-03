بالفيديو.. حدث سعودي يتعمد تخريب حديقة عامة بهذه الطريقة المستهترة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تمكنت شرطة محافظة الزلفي في المملكة العربية السعودية من القبض على شخص انتشر له مقطع فيديو خلال اليومين الماضيين وهو يقوم بالتفحيط والعبث بسيارته بشكل مستهتر داخل حديقة عامة بالمحافظة.

وبعد متابعة الشرطة لمواقع التواصل، رصدت مقطع الفيديو، لشخص يقوم بالتفحيط داخل حديقة عامة بالزلفي مستهترا بالممتلكات العامة، وهو ما أثار غضبا واسعا في المملكة.

وتمكنت التحريات من تحديد هوية صاحب المركبة، واتضح أنه حدث سعودي، فتم ضبطه وإيداعه دار الملاحظة الاجتماعية بالمحافظة، وأحيلت أوراقه لهيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في مخالفته.

وظهر في الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شاب يقود سيارته داخل حديقة في الزلفي، ويجول بها على العشب الأخضر والصناعي، دون اكتراث؛ ما أدى إلى أضرار متنوعة في الحديقة عرضها صاحب المقطع.