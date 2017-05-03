بعد اعتدائها الوحشي على طفلتين وأمهما.. محكمة بالسعودية تصدر حكمها على خادمة إثيوبية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قضت محكمة بنجران في المملكة العربية السعودية بالسجن 14 عاما و1300 جلدة على الخادمة الإثيوبية، التي اعتدت بوحشية على الطفلتين رغد “9 سنوات” ورؤى “6 سنوات” وأمهما، وذلك في منزلهم بقرية صنبة بجازان.

وتضمن الحكم وفقاً لصحيفة “سبق”، أن تنفذ 600 جلدة من عقوبة الجلد الصادرة بحق الجانية في جامع القرية التي شهدت الحادثة.

واعتدت الخادمة في يناير/كانون الثاني الماضي على الطفلتين داخل منزل أسرتهما، وضربت رأسيهما بوحشية على الجدار، وعندما تدخلت الأم لإنقاذ طفلتيها اعتدت عليها الخادمة؛ ما استدعى تدخل الجيران وإبلاغ الشرطة التي تمكنت من القبض على الخادمة، كما جرى نقل الطفلتين إلى المستشفى بعد أن تعرضتا للإغماء نتيجة الاعتداء.