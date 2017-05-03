تفاصيل مثيرة في جريمة قاتل الأم السعودية وابنتها الكويتية في مصر

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

أجلت محكمة جنايات المنيا في مصر محاكمة المتهمين بقتل مواطنة سعودية وابنتها الكويتية إلى الـ 14 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لمثول المتهمين وتقديم المرافعة.

وأدت إضرابات نقابات المحامين إلى إرجاء الدعوى وتأجيل مثول المتهمين والمرافعة.

وفي التفاصيل، صرح وكيل ورثة المجني عليهما المحامي سيف بركة لصحيفة “الأنباء”، إن لديه من الأدلة ما يكفي لإدانة الجاني وشركائه وما يدحض ادعاءاته، مضيفا “لن يهنأ لنا بال إلا برؤية الجاني معلقا على حبل المشنقة”.

وكان المتهم الأول وهو مصري الجنسية تراجع عن اعترافاته الأولية حيث ادعى اختلال توازن الأم وانزلاق قدميها وسقوطها في البئر ولما علمت ابنتها بوفاتها حاولت- حسب ادعائه- قتله بسكين الأمر الذي دعاه لضربها بـ “مفتاح إنجليزي” 4 ضربات على وجهها ورأسها دفاعا عن النفس.

وهزت جريمة مقتل امرأة سعودية في الستينات من عمرها وابنتها الكويتية التي تبلغ 27 عاما، المجتمع المصري قبل حوالي عامين، حين ادعى المتهم سقوط الأم في البئر ثم اعترف بقتله لابنتها بسكين ورميها في البئر أيضا بمساعدة زوجته وأقاربها، وبعدها قام بردمها لإخفاء الجثتين، لكن رسالة كانت بعثتها الابنة لأهلها في الكويت قبل مقتلها، كشفت جريمته.