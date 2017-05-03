هيئة الكهرباء السعودية تنفي رفع أسعار التعرفة وتوضح موقفها من تسريح الموظفين

المصدر: الرياض – إرم نيوز

نفى رئيس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله الشهري، ما أشيع حول رفع رسوم التعرفة الكهربائية، مؤكداً أن التعرفة ما زالت على وضعها السابق.

وقال الشهري إن رفع الأسعار غير وارد حاليا ومجرد تكهنات، لافتا إلى أن رفع أسعار التعرفة ليس من صلاحيات هيئة الكهرباء إنما بقرار من مجلس الوزراء، بحسب صحيفة “الوطن”.

كما نفى الشهري علاقة هيئة الكهرباء بما قامت به شركة الكهرباء بالاستغناء عن عدد من موظفيها، مشيراً إلى أن هذا يقع ضمن تنظيمات الشركة الداخلية ولا دخل للهيئة به.

وكانت أنباء ترددت عن رفع رسوم شرائح تعرفة الكهرباء، لترتفع في التعرفة السكنية من خمس هللات إلى 12 هللة، وفي التعرفة التجارية من 18 هللة إلى 30 هللة للكيلو وات الواحد، وهو ما نفاه رئيس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.