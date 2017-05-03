وزارة العدل السعودية تعلن عن هذا القرار للنساء المسنات

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن فتحها باب الاستشارة المجانية حول قضايا كالخلع والطلاق والعضل والحضانة وغيرها، للنساء المسنات اللائي يجهلن بعض القوانين المتعلقة بمثل هذه القضايا.

وذكرت مصادر أن هذه الخطوة تأتي بعد رصد قضايا استغرقت وقتًا طويلا، بسبب جهل المدعية في كتابة دعواها أو عدم معرفة اختصاص المحاكم، بالإضافة إلى شكاوى نساء من عدم قدرتهن على الاستعانة بمحامين لأسباب مادية، وفقًا لـ”عكاظ”.

وأضافت أن الأسئلة التي تغلب على القسم النسائي، هي المتعلقة بقضايا الحضانة والنفقة وسفر الطفل المحضون.