محمد بن سلمان يبهر السعوديين بكم هائل من المعلومات الدقيقة عن المملكة

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

جذب ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنظار مواطنيه بشكل كبير بعد أن أبهرهم في لقاء تلفزيوني بمعرفته الدقيقة لمختلف جوانب الحياة في البلاد وعزمه على النهوض بها وتحويلها لقبلة للمستثمرين من مختلف دول العالم.

وطوال نحو ساعة كاملة، رد الأمير الشاب الذي يشغل أيضًا عدة مناصب رفيعة في السعودية، على أجوبة محاوره الإعلامي داود الشريان بإسهاب، عكس معرفته واطلاعه الواسع على مختلف جوانب الحياة في المملكة قديمًا وحديثًا.

وفي اللقاء الذي حظي بنسب مشاهدة مليونية في المملكة، تحدث الأمير عن الملف الداخلي بشكل مفصل، مستشهدًا بالأرقام والبيانات الاقتصادية الدقيقة حول البطالة والإسكان والأرباح والميزانية والعجز فيها وأسعار النفط في تواريخ مختلفة بالسوق العالمي.

كما تحدث النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء عن عدة مشاريع وخطط حكومية ستطلقها المملكة في الفترة المقبلة أو أطلقتها مؤخرًا، مبينًا بالأرقام ما ستحققه تلك المشاريع والخطط التي تندرج جميعها تحت “رؤية السعودية 2030” التي تستهدف تنويع مصادر الدخل المعتمد على النفط فقط.

وعلى موقع تويتر الذي يجمع ملايين السعوديين الذي يخوضون في نقاشات عدة حول اللقاء الذي بثته القناة السعودية الأولى، يتصدر الحديث عن قدرة الأمير الاستيعابية وإلمامه بكل التفاصيل رغم كثرتها حديثهم عن محاور اللقاء ذاته.

ويقود الأمير الثلاثيني خطة التغيير الأكبر في تاريخ المملكة، والتي تستهدف تحويل المملكة لبلد ذو موارد اقتصادية متنوعة بدل اعتمادها على مبيعات النفط فقط، إضافًة لحل أزمات البلاد الداخلية في الإسكان والبطالة وغيرها، وجذب الاستثمارات العالمية و توطين الصناعات المختلفة.