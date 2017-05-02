بالفيديو.. كيف سخر محمد بن سلمان من سعي إيران للتوسع؟

المصدر: إرم نيوز

سخر ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، من النزعة التوسعية التي يخطط لها النظام الإيراني، والتي يرى بأنها ستتوج بقدوم المهدي المنتظر.

وقال الأمير السعودي، إن “النظام الإيراني يقوم على فكرة أيديولوجية متطرفة، منصوص عليها في دستورهم وموجودة في وصية الخميني، مفادها أنه يجب أن يسيطروا على العالم الإسلامي من خلال نشر المذهب الجعفري الاثني عشري الخاص بهم.

وأكد، أن “إيران لا تعرف لغة التفاهم وهي مسكونة بفكرة قدوم المهدي، ولذلك حرمت شعبها لأكثر من 30 سنة من التنمية وأدخلت مواطنيها في مرحلة الجوع والبنية التحتية السيئة لتحقيق هذا الهدف”.

واستبعد ولي ولي العهد السعودي، أن تغير إيران وجهة نظرها وسلوكها بين عشية وضحاها وإلا انتهت شرعية هذا النظام داخل إيران.

الأمير محمد بن سلمان: السعودية والحرمين الشريفين هدف رئيسي للنظام الإيراني #لقاء_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/pST9kHcDge — الثامنة MBC (@MBC8PM) May 2, 2017

وخلص محمد بن سلمان، إلى القول بأن السعودية تقف بحزم في وجه نزعة إيران التوسعية، مؤكدا أن حكومة بلاده تعرف أنها “هدف للنظام الإيراني، ولذلك لن تنتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سنعمل لتكون المعركة عندهم في إيران”.