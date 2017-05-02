فيديو.. محمد بن سلمان يكشف حقيقة الخلاف مع مصر حول جزيرتي “تيران وصنافير”

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أكد وليُّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الخلاف مع مصر على جزيرتي “تيران و صنافير” ليس حقيقياً ولا أصل له، مؤكداً أن الجزيرتين سعوديتان وما حدث ليس تنازلاً من مصر للسعودية، بل كان إعادة ترسيم للحدود.

وقال خلال لقاء متلفز مع الإعلامي داوود الشريان إنه “لم يكن هناك أي مشكلة في موضوع الجزيرتين، الجزر مسجلة لدى السعودية ومصر والمراكز الدولية بأنها جزر سعودية ولم يتم تنازل من كلا البلدين عن الجزر لأي منهما، ما حصل فقط هو إعادة ترسيم للحدود”.

وأضاف: “ترسيم الحدود أتى لأسباب اقتصادية يمكن أن تتحقق بعد ترسيم الحدود وعلى رأسها (جسر الملك سلمان)، والقطار والطرق و إمدادات النفط والطاقة والغاز، التي ستستهدف تنمية شمال سيناء وصادرات دول الخليج إلى شمال أوروبا”.

وأكد أن مشروع “جسر الملك فيصل” ما زال سارياً، والعمل عليه يتم في المكاتب حالياً وليس أمام الإعلام، وسيتم الإعلان عنه عند وضع حجر الأساس.