محمد بن سلمان يكشف عدد المستفيدين من حساب المواطن

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قال وليُّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة مع الإعلامي داوود الشريان، على قناة العربية، إن من يستحق الدعم في حساب المواطن أقل من 10 ملايين مواطن بقليل.

وتمَّعرض “برومو” عن الحلقة المرتقبة قبل بثها كان من ضمنه ما قاله الأمير محمد: “بدأنا في الاستفادة من المعلومات المسجّلة في برنامج “حساب المواطن”، والآن أعتقد أن الذين يستحقون الدعم، أقل من عشرة ملايين بقليل، ونحاول شمول أكبر فئات ممكنة”.

وبدأ في السعودية، مطلع فبراير الجاري، التسجيل في برنامج الدعم النقدي “حساب المواطن”، لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.