محمد بن سلمان: لن ينجو أي فاسد حتى لو كان وزيرًا أو أميرًا

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قال وليُّ وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد سواء أكان أميرًا أم وزيرًا، ومن تثبت عليه الأدلة الكافية سيحاسب.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة مع الإعلامي داوود الشريان، أنه لا يجب أخد تقارير الفساد من وسائل التواصل الاجتماعي بل من الجهات المختصة.

وتابع أن أي أحد يمكنه أن يعرض أي تقرير أو وثيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لا بد أن تكون هيئة مكافحة الفساد هي مصدر المعلومات في هذا الإطار.

وشدّد الأمير محمد على أن أي مواطن يستطيع تقديم أي وثيقة إلى هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” تثبت فساد أي مسؤول في الدولة.