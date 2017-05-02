محمد بن سلمان: عاملان سيحددان نسبة الحصة التي ستباع في أرامكو

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الطلب والفرص الاستثمارية المتوافرة عاملان رئيسيان سيحددان نسبة الحصة التي ستباع في أرامكو.

وكشف الأمير السعودي خلال مقابلة مع الإعلامي داوود الشريان على قناة العربية، اليوم الثلاثاء، أن حجم إنتاج شركة النفط السعودية أرامكو يخضع لقرارات اقتصادية بعيداً عن القرارات السياسية.

وأكد الأمير محمد أن طرح أرامكو سيكون 5% فقط خلال 2018.

ونوه الأمير محمد أن الإيرادات غير النفطية في السنتين الماضيتين تضاعفت تقريبا من 111 مليار إلى ما يقارب 200 مليار ريال سعودي.