فيديو.. محمد بن سلمان: صالح سيخرج من صنعاء وخلاف الإمارات والسعودية شائعة

المصدر: أبوظبي- إرم نيوز

قال الأمير محمد بن سلمان وليُّ وليّ العهد السعودي وزير الدفاع إن الحرب في اليمن لم تكن خيارًا بل فُرضت على السعودية فرضًا، وعزز ذلك الانقلاب على الشرعية من قبل ميليشيات “إرهابية” تهدّد الملاحة الدولية، مما جعل المملكة والتحالف العربي لا يجدان خيارًا أمامها.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في لقائه الإعلامي مع الصحفي داوود الشريان في بث مشترك بين القنوات السعودية والـMBC أن العلاقات مع الإمارات وبلاده طيبة، ولا صحة لما يُشيعه بعض المغرضين، الذي لا يريدون الخير للدولتين.

الأمير محمد بن سلمان: الأعداء يخلقون الإشاعات بين الحلفاء #لقاء_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/wrAq5Mv7MF — الثامنة MBC (@MBC8PM) ٢ مايو، ٢٠١٧

وحول سؤال للشريان عن وجود الحكومة الشرعية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، قال إن وجود الحكومة في الرياض من أجل التخفيف من استهدافها من قبل الميليشيات.

وردًا على تصريحات إيجابية متكررة من قبل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قال الأمير محمد بن سلمان:”صالح سيكون مجبرًا على كثير من المواقف أكثر من أي وقت مضى وسيخرج من صنعاء، مضيفًا:”نستطيع أن نجتثّ صالح والحوثي بالقوات البرية السعودية لوحدها خلال أيام قليلة، ولكننا لا نريد وقوع ضحايا مدنيين”.

وفي تعليقه على اللقاء الأخير بشيوخ قبائل في الشطر الشمالي من اليمن قال محمد بن سلمان إن “قبائل شمال اليمن يكنون الكره للحوثي ويتمنون انتهاء الحرب سريعاً، ويحلمون حماسا عاليا للتخلص من هذه المليشيات، والتفرغ لبرامج تنمية بلادهم”.

الأمير محمد بن سلمان: قبائل شمال اليمن يكنون الكره للحوثي ويتمنون انتهاء الحرب سريعاً #لقاء_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/tanabtceL9 — الثامنة MBC (@MBC8PM) ٢ مايو، ٢٠١٧

وذكر وليُّ وليّ العهد السعودي أن “الشرعية في اليمن تسيطر على 80% الآن من أراضي اليمن، وقبل أن تتدخل المملكة كانت تسيطر على صفر%”، مؤكدًا أن الخطوط مفتوحة في اليمن مع الجميع، ويوميًا يتم استقطاب المزيد إلى صفوف الشرعية.