السعودية تكشف أكثر الجنسيات المتورطة في جرائم التهريب والترويج

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، اليوم الثلاثاء، القبض على 1628 متهمًا خلال الستة أشهر الماضية لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال المتحدث في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”: إن الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت خلال الستة أشهر الماضية من القبض على 1628 متهمًا منهم 589 سعوديًا بالإضافة إلى 1039 متهمًا من 41 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار اللواء التركي إلى أن أكثر الجنسيات المتورطة في جرائم عمليات التهريب والترويج في المملكة، هي اليمنية، تليها الباكستانية، ثم الأثيوبية والمصرية والهندية، مؤكدًا أن تقسيم الجنسيات لا يعكس شيئًا بقدر ما يعكس حجم تواجد الجنسية داخل المملكة وارتباطها بالمناطق التي تنتَج فيها أو تهرب منها المواد.

وقال اللواء التركي: “إن الجنسية الباكستانية مثلًا ترتبط بالهيروين والشبو” مشيرًا إلى أن السعوديين يتورطون في أكثر من 70% من جرائم الترويج، بينما أكثر من 75% من جرائم التهريب يقوم بها غير سعوديين.

وأوضح أن رجال الأمن واجهوا مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين في عدد من العمليات الأمنية نتج عنها إصابة 16 رجل أمن، ومقتل خمسة وإصابة 14 من مهربي ومروجي المخدرات.

وقال: إن القوات الأمنية تمكنت من إحباط 4.21 مليون قرص إمفيتامين (كبتاجون)، و 19 طنًا و( 612 ) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر، و 12 كيلو و 932 جرامًا من الهيروين الخام ، و 218 كيلو و 948 جرامًا من الكوكايين المخدر و 22 كيلو و 938 جرامًا من الشبو المخدر، و 4 .1 مليون قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وحسب المتحدث، تمكنت قوات الأمن من ضبط 5468 سلاحًا متنوعًا، و 100ر14 طلقة حية متنوعة، إضافة إلى حوالي 340 مليون ريال.