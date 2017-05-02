الأمير محمد بن سلمان لا يرى فرصة للحوار مع إيران

المصدر: الرياض- إرم نيوز

استبعد ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إجراء حوار مع إيران التي قال إنها مشغولة بالتآمر للسيطرة على العالم الإسلامي.

وقال الأمير محمد، في مقابلة تلفزيونية تبث مساء اليوم: إن “المملكة ستقضي على المقاتلين الموالين لإيران في اليمن”.

وبسؤاله عما إذا كانت السعودية مستعدة لبدء حوار مباشر مع طهران، قال الأمير محمد: إن من المستحيل الحوار مع قوة تخطط لعودة الإمام المهدي الذي يعتقد الشيعة أنه من نسل النبي محمد واختفى قبل ألف عام وسيعود لنشر حكم الإسلام في العالم في نهاية الزمان.

وتابع، في مقطع مصور من المقابلة نُشر على الإنترنت، إن إيران منطقها “المهدي المنتظر سوف يأتي ويجب أن يحضروا البيئة الخصبة لوصول المهدي المنتظر ويجب أن يسيطروا على العالم الإسلامي”.

وينص الدستور الإيراني منذ ثورة عام 1979 على أن الزعيم الأعلى هو ممثل الإمام في الأرض حتى عودته.

وقال الأمير محمد: “سنجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة”، وذلك ردًا على طلب المذيع التعليق على تقارير قالت إنه بعد الحرب اليمنية المستعرة منذ عامين والتدخل العسكري السعودي لا يزال الحوثيون المتحالفون مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، يسيطرون على مساحات واسعة من أراضي اليمن وكميات ضخمة من الأسلحة.

ولم يذكر الأمير في المقاطع التي نُشرت قبل موعد بث المقابلة، تفاصيل بشأن الاستراتيجية السعودية في اليمن.