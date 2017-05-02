تفاصيل القبض على 3 سودانيين تورطوا بسرقة 135 ألف ريال من سيارة سعودي

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تمكنت الدوريات الأمنية بشرطة الرياض في المملكة العربية السعودية من إلقاء القبض على 3 وافدين من الجنسية السودانية، تورطوا بسرقة أكثر من 135 ألف ريال من داخل سيارة تخص أحد المواطنين، كانت متوقفة أمام منزله.

وقدم المواطن بلاغًا قال فيه: إن زجاج سيارته الجانبي التي كانت متوقفة أمام منزله تعرض للتهشيم وسرقة مبلغ 135.3 ألف ريال من داخلها، من قبل 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارتين من نوع جيب.

وأدت تحريات الأمن بعد مراقبة المواقع المشبوهة من رصد إحدى المركبتين المشبوهتين، وكان يستقلها وافد سوداني، وبتفتيشها عثر بداخلها على 58.5 ألف ريال، واعترف لاحقًا أنها نصيبه من المبلغ المسروق بعد اقتسامه مع اثنين آخرين. وفقًا لموقع “أخبار 24”.

كما رصدت الدوريات السيارة الأخرى المشتبه بها وهي تسير في أحد شوارع حي غبيرا ويستقلها شخصان، وباستيقافهما وتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبلغ 3300 ريال و8 أجهزة هواتف، وأقرّا أيضًا بارتكاب الجريمة وبتقاسم المبلغ المسروق.

وتحفظت الشرطة على المتهمين الثلاثة، كما جرى تحريز المضبوطات بمركز الشرطة المختص، تمهيدًا للتوسع في التحقيق معهم لمعرفة علاقتهم ببلاغات مشابهة، ومن ثم إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها جهة الاختصاص.