هكذا ردت “الشؤون الصحية” على واقعة تبديل جثة متوفاة سعودية بمقيم سوداني

المصدر: الرياض – إرم نيوز

فتحت الشؤون الصحية في منطقة القصيم السعودية تحقيقًا رسميًا بشأن الخطأ الذي وقع فيه مسؤولو ثلاجة الموتى بمستشفى الملك سعود في عنيزة، حين قاموا بتسليم أهالي مواطنة متوفاة جثة مقيم سوداني بدلا من جثة شقيقتهم، الأمر الذي اكتشفته مُغسلة الأموات في بريدة.

وسبق أن أعلن شقيق المواطنة المتوفاة، إبراهيم العطا الله، بأنه سيتقدم بشكوى ضد إدارة مستشفى عنيزة لقيامها بتبديل جثة شقيقته “قماشة” البالغة (75 عاما) بجثة مقيم سوادني، ما أحدث حالة إرباك وأدخلهم دائرة شك كبيرة حول مصيرها.

وقال مصدر في وزارة الصحة وفقا لـ”عكاظ”، إن واقعة تبديل الجثامين متكررة وليست بأمر جديد، لافتًا إلى أن هناك حالات يتم تصحيحها في الموقع وأخرى يتم اكتشافها عند وصول الجنازة، موجها نصيحة للأهالي بالتأكد من أن الجثث تعود لهم.

وأضاف “هناك من يتسلم جثمان فقيده مغسلاً مكفناً وينطلق به إلى محراب المسجد دون التثبت، وهذا خطأ قد يحدث مع حالة الارتباك والصدمة التي تسود أهل المتوفى”.