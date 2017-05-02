هذا ما حدث لمشرفات تربويات سعوديات صدر عليهن حكم بالسجن والجلد بسبب تهم كيدية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

رفضت محكمة الاستئناف بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية حكمًا أصدرته المحكمة الجزائية بمحافظة خميس مشيط في يناير/كانون الثاني الماضي، يقضي بالسجن من شهرين إلى 6 أشهر والجلد بين 50 و120 جلدة، لمشرفات تربويات في إدارة تعليم عسير.

وكانت المحكمة الجزائية قد أدانت المشرفات بالتشكيك في ولاء قائدة تربوية وتوجيه تهم كيدية لها لم تثبت صحتها، ما ألحق الضرر الوظيفي بها.

واستندت محكمة الاستئناف في أسباب الرفض، بحسب صحيفة “عكاظ”، إلى ملاحظتين أعادتهما إلى القاضي ناظر القضية، حيث وصفت الحكم الصادر بأنه “كثير جدًا وفيه تعطيل لعملهن في المدارس، ولا سيما أن القضية سبق أن تم التحقيق فيها من قبل مرجعهن بإدارة تعليم منطقة عسير وتم توجيه اللوم لهن، وكذلك أيضًا أن الدائرة لم تبين أن التعزير للحق الخاص، ينفذ بطلب المدعية الخاصة ويسقط بتنازلها ولا بد من ذلك”.