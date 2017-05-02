بهذه الطريقة عاقبت محكمة رجل أعمال سعوديًا احتال على مسن أمي بـ200 ألف ريال

المصدر: مكة المكرمة – إرم نيوز

ألزمت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة بالسعودية، أمس الاثنين، رجل أعمال بإعادة مبلغ 200 ألف ريال لمواطن مُسن أمّي، بعد أن خدعه، مستغلا جهله بالقراءة والكتابة.

وثبت للمحكمة قيام رجل الأعمال بالنصب والاحتيال على المسن، وفقا لـ”عين اليوم”، إذ أقدم رجل الأعمال على جعل المسن يوقع على شيك بـ200 ألف ريال، باعتبارها دينًا، لجهله بالقراءة، وحصل على المبلغ منه عن طريق محكمة التنفيذ.

وقام المسن برفع دعوى قضائية على رجل الأعمال؛ لإثبات عملية الخداع والاحتيال، طالبًا الحكم عليه برد المبلغ، وهو ما حكمت به المحكمة، وأيدته محكمة الاستئناف أخيراً.