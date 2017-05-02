ما حقيقة توظيف وافدتين براتب 41 ألف ريال في هذه الجهة الرسمية بالسعودية؟

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، حقيقة ما أثير بشأن التعاقد مع شقيقتين عربيتين منذ أكثر من 13 عامًا وتتقاضيان 41 ألف ريال راتبًا شهريًا، على سلم رواتب الإداريين الخاص بالسعوديين، من دون إعلان أو مفاضلة، ودون موافقة وزارة الخدمة المدنية.

وقالت إن الموظفتين المقصودتين أمهما سعودية ويُعاملن معاملة السعوديات وتحملان بطاقة أحوال خاصة من الأحوال المدنية، بحسب صحيفة “سبق”.

وأضافت أنه تم التعاقد معهما وفق الإجراءات النظامية الاعتيادية، وقد تدرجن في الوظائف منذ تاريخ تعيينهن حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها وفق وظائف التشغيل الذاتي المطبقة على الجميع.