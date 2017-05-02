بالفيديو.. شبان سعوديون يحاصرون مدرسة بنات ويقومون بهذه التصرفات الخطيرة

المصدر: جدة – إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، رصده موقع “عين اليوم”، لمجموعة كبيرة من الشباب، الذين تجمهروا في ساحة كبيرة أمام إحدى مدارس البنات في جدة.

ومارس الشباب التفحيط، وأقدموا على حركات متهورة، متسببين في قطع الطريق وتعريض حياة سالكيه للخطر.

وأظهر الفيديو، عددًا من السيارات يتسابق قائدوها لممارسة التفحيط ولفت أنظار الفتيات، وعمد الشباب المتجمهرون إلى إغلاق كل الطرق المؤدية للمدرسة، فيما تعرضت إحدى السيارات المشاركة في التفحيط للصدم من أخرى، قبل أن تحضر الجهات الأمنية بعد نحو ساعتين وتفض التجمهر وتعيد حركة المرور لطبيعتها.