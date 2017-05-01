مصادر: استئناف صرف بدل الانتقال الشهري للموظفين مع الإجازات في السعودية

المصدر: متابعات

قالت مصادر مطلعة إن القرار الملكي الصادر بتاريخ 25 من شهر رجب الماضي وفق التقويم الهجري، والقاضي بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية إلى ما كانت عليه، والواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 551، قد شمل البند السابع من القرار المذكور، والذي نص نهاية العام الماضي على إيقاف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.

ووفق صحيفة “سبق” الإخبارية، يستفيد من إلغاء البند السابع جميع موظفي الدولة، ولن يتم إيقاف صرف بدل الانتقال الشهري لهم بدءاً من تاريخ صدور الأمر الملكي.

يذكر أن الأمر الملكي، تضمن استئناف صرف بدل الانتقال الشهري عند الإجازات، إضافة للبدلات المعادة إلى وضعها السابق، ويبلغ عددها 51 من البدلات والمكافآت والمزايا المالية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين.