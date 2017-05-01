الأمير محمد بن سلمان في مقابلة استثنائية على الــmbc (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلنت قناة MBC السعودية، اليوم الإثنين، عن استضافة الإعلامي داود الشريان في برنامج “الثامنة” لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت القناة في مستهل إحدى نشراتها الإخبارية أن الأمير محمد بن سلمان سيظهر في حلقة استثنائية عبر برنامج الثامنة، وذلك للحديث عن عدد من القضايا، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

ويهتم برنامج “الثامنة” بموضوعات وقضايا محلية ساخنة عن الشؤون الجارية المتعلقة بالمجتمع السعودي، من خلال استضافة مسؤولين ومتخصصين لمعالجة كافة المشاكل في القضايا المهمة، مثل “التعليم” و“الصحة” و“البنى التحتية” و“الابتعاث” و“المرأة” وباقي الجهات الخدمية في السعودية، بجانب تقديم القصص الإنسانية المرتبطة بالجنسية، والنسب، والقضايا الأسرية.