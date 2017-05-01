حميدان التركي.. القضاء الأمريكي يحسم موقفه بشأن أشهر سجين سعودي

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

تحسم لجنة قضائية أمريكية، غدًا الثلاثاء، قضية المعتقل السعودي الشهير، حميدان التركي، سواءً بالإفراج عنه وإعادته للسعودية ليقضي باقي فترة حكمه هناك، أو تأجيل الجلسة لعامين قادمين، أو رفض الإفراج عنه نهائيًا.

وقالت عائلة التركي إن لجنة الإفراج المشروط بولاية كولورادو الأمريكية، حددت يوم غد الثلاثاء موعدًا للنظر في قضية حميدان التركي المسجون منذ العام 2005 بتهمة إساءة معاملة خادمته الإندونيسية.

وكشف نجل المعتقل، تركي حميدان التركي أن “الخيارات في الجلسة ستكون: إما الترحيل المشروط، أو تأجيل البرول سنتين، أو رفض البرول”.

وكانت “لجنة برول” قد عقدت قبل عامين في 11 مايو/أيار من العام 2015 جلسًة مشابهًة لجلسة يوم غد، للنظر في الإفراج المشروط عن التركي، إلا أنها قررت تأجيلها لشهر مايو/أيار من العام الحالي.

ودعا أبناء التركي، وبينهم اثنتان من بناته اللاتي التقين والدهن قبل يومين في السجن، إلى حملة تضامن مع المعتقل، الذي يحظى باهتمام رسمي وشعبي واسع في السعودية، على موقع “تويتر” تحت الوسم “#AlTurkiParole”، للمطالبة بإطلاق سراحه وإعادته إلى أبنائه.

والتركي هو طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.

واعتقل التركي مع زوجته سارة الخنيزان، للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنهما بعد فترة قصيرة، وإعادة اعتقال التركي مجددًا في العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، والحكم عليه بالسجن 28 عامًا.

وفي العام 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 سنًة إلى 20 سنًة وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي حسب شهادة آمر السجن.

ويقول التركي وعائلته، إنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه، وأمضى سنوات من عمره في السجن دون ارتكاب أي ذنب، تعرض خلالها لمعاملة سيئة في السجون ومحاولات اغتيال على يد مسجونين خطرين.