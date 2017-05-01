بالصور.. السعودية تشيّع جثامين 6 عسكريين قضوا في تحطم مروحية باليمن

المصدر: الرياض - إرم نيوز

شيّعت السعودية، اليوم الإثنين، في جنازات منفصلة، جثامين 6 من أصل 12 عسكريًا لقوا مصرعهم جراء تحطم مروحيتهم في اليمن، قبل أسبوعين.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، تم اليوم تشييع العسكريين الستة الذين توفوا إثر سقوط طائرة عمودية، أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، شرقي اليمن، ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية.

وشاركت في تشييع الجثامين حشود ضخمة من المواطنين إضافة إلى أمراء بعض المناطق.

وكان التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، أعلن في 18 إبريل/ نيسان الماضي سقوط مروحية من نوع “بلاك هوك”، تابعة للقوات المسلحة السعودية، أثناء قيامها بمهام عملياتية عسكرية في مأرب، ما أسفر عن مقتل 12 عسكريًا بينهم 4 ضباط.