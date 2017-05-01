بالفيديو.. أمير حائل الجديد يفاجئ مواطنًا سعوديًا بهذه العبارة

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

جذبت مصافحة غير تقليدية بين أمير حائل الجديد، عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وأحد المواطنين السعوديين، أنظار أبناء البلد الخليجي بعد أن عكست عقلية الأمير الشاب الذي عينه الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل أيام أميراً للمنطقة.

وكان مواطن سعودي مسن بين عدد كبير من أبناء منطقة حائل الذين تجمعوا لتهنئة الأمير عبدالعزيز بمنصبه الجديد، عندما تقدم لمصافحته والدعاء له، ليتفاجأ بالأمير يمسك بيه بقوة قائلاً “شفت مسكة هاليد، هي اللي أبيها (أريدها)”.

وحظي مقطع الفيديو الذي يظهر الأمير والمواطن وهم يتصافحان، بنسب تداول لافتة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وتعليقات إعجاب كثيرة بالأمير الجديد وعقليته الإدارية التي تعتمد على التعاون مع المواطنين.

والموقف اللافت بين الأمير والمواطن، هو جزء من الطريقة التي يريد الأمير عبدالعزيز اتباعها في إدارة شؤون المنطقة بالفعل، إذ تضمن خطابه الأول الذي ألقاء أمام المهنئين بعد أن حرص على مصافحتهم واحداً تلو الآخر، طلباً صريحاً بتقديم النصيحة له.

وقال في الخطاب “سمعت أنكم تنتظرون مني.. وأنا أنتظر منكم الكثير وأطلب النصيحة والتوجيه من كل شخص.. منطقة حائل بحاجة للتآزر والتآخي بين أبنائها للنهوض بها، وحائل ليست مسؤوليتي كشخص واحد، بل يجب أن يتعاون أبناء حائل معي”.

والأمير عبد العزيز هو واحد من ثمانية أمراء جدد عينهم العاهل السعودي الملك سلمان قبل نحو أسبوع في مناصب أمراء مناطق أو نواب أمراء في زج جديد لجيل من الأمراء الشباب في مناصب قيادية.