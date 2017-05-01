“المرور” السعودية تعلن أنها ستبدأ مخالفة أصحاب هذه المركبات قريبًا

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أكد اللواء الدكتور محمد بن شباب البقمي، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إن مخالفات ستفرض قريبا ضد أصحاب المركبات غير المؤمن عليها، لافتا إلى أن توجيهات صدرت ببدء تسجيل الحوادث إلكترونيا بداية من رمضان المقبل.

وأضاف اللواء أنه تم منع التعامل الورقي في عملية تسجيل الحوادث ابتداء من رمضان المقبل، وتسجيلها إلكترونيا، بقرار من وزير الداخلية.

وقال إن المخالفة ستفرض على أصحاب المركبات غير المؤمن عليها وقدرها 150 ريالا، وسترفع نسبة المركبات المؤمن عليها التي تصل حاليا 46%، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في دعم منظومة السلامة المرورية، وفقا لموقع “أخبار 24”.

ولفت البقمي إلى أن توفير الحوافز للسائقين الملتزمين بالأنظمة المرورية سيدعم هذه الثقة، كذلك في المقابل فإن رفع سعر بوليصة التأمين على الأشخاص غير الملتزمين من شأنه أن يكون رادعا ورسالة للالتزام بها، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل الرسائل المنبهة لإشعار العميل بانتهاء بوليصة التأمين، حرصا على عدم وقوع مخالفة عليه.