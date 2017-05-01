بهذه الطريقة.. “جوازات الرياض” تستعد لاستقبال مستفيدي “وطن بلا مخالف”

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قررت جوازات منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية تمديد فترة العمل، لاستقبال المستفيدين من حملة “وطن بلا مخالف”، إلى فترتين صباحية ومسائية، في مقر الحملة بحي الملز بالمدينة.

وقال مدير العلاقات والإعلام بجوازات الرياض، المقدم سعود الرشود، إن العمل يبدأ صباحًا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء باستثناء يومي الجمعة والسبت، وفقًا لموقع “أخبار 24”.

وشدد المقدم الرشود على جميع الوافدين المخالفين للمبادرة بالاستفادة من الإعفاءات المتاحة لهم من الآثار المترتبة على بصمة “مرحل”، والإعفاء من الرسوم والغرامات قبل انقضاء المهلة الممنوحة لهم والتي تنقضي بنهاية شهر رمضان المقبل.