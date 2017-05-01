رئيس الثقافة والفنون في السعودية يكشف عن إنشاء مشروع سينمائي كبير وبعثة موسيقية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية، سلطان البازعي، عن مشروع لإنشاء معهد للموسيقى وآخر للدراما، موضحًا أن هيئة الترفيه بصدد تطوير مهرجان الأفلام السعودية إلى مؤسسة متخصصة للاستثمار في مجال الأفلام السينمائية، وأن هذه المشاريع قابلة للتطور حسب الاحتياج والجدوى.

وقال البازعي، في حوار خاص مع صحيفة “عكاظ”، إن المشهد الثقافي السعودي بدأ يتشكل بالشكل الصحيح وكما يجب أن يكون، مضيفًا أن الثقافة السعودية في طريقها لاستعادة مكانتها بين الناس، لتصل إلى أكبر نطاق منهم.

وشدد على أهمية إنشاء دور للسينما في المملكة؛ معتبرًا أنها ليست ترفيهًا محضًا بل وسيلة مهمة لإيصال رسالة ثقافية قوية، وعنصرًا مهمًا من عناصر القوة الناعمة التي يجب الحرص على إبرازها للعالم، مبينًا أن المملكة لديها قاعدة مهمة من صناع الأفلام القادرين على النهوض بصناعة السينما.

بدوره، أوضح رئيس جمعية الثقافة والفنون، أن الجمعية وقعت مذكرة تفاهم مع معهد الموسيقى التابع للموسيقار العالمي “بوجاني” في بودابست لابتعاث طلبة سعوديين لدراسة الموسيقى فيه، مشيرًا إلى أن الهدف بالمرحلة الأولى ابتعاث 20 طالبًا، على أن يكون تمويل بعثتهم مقسمًا بين الجمعية وبين الشركة المنظمة لحفل “بوجاني” في المملكة.