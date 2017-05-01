طفل سعودي يتخذ هذا القرار الشجاع لإنقاذ والدته من سرطان الدم

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أقدم طفل سعودي شجاع، يبلغ من العمر 10 سنوات، على التبرع بنخاعه لوالدته، رغبة منه في إنهاء معاناتها من سرطان الدم.

وقال عم الطفل سعد الشمري، بحسب صحيفة “عكاظ”، إن سلطان يدرس بالثالث الابتدائي، ويرقد حاليًا في مستشفى الملك فهد بالدمام، استعدادًا لإتمام عملية تبرعه لوالدته بنخاعة، بعد اشتراط المستشفى أن يكون المتبرع للمريضة، أحد أقاربها من الدرجة الأولى، ليبادر الطفل سلطان ويطلب من المستشفى قبوله كمتبرع لها، وفق موقع “أخبار 24”.

ونوه عم الطفل، إلى أن سلطان تأثر كثيراً بمرض والدته ولوحظ عليه ذلك بشدة لكثرة دعائه لها وتمنيه علاجها في أقرب وقت، كما اعتبر تبرعه لها واجباً عليه لما قدمته من أجله، خاصة بعد رؤيته لها على مدار أكثر من عام وهي تعاني من المرض، في حين شجع تطابق أنسجته مع أنسجة المريضة إلى اتخاذ الأطباء لهذه الخطوة.