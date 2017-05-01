بالفيديو.. سعودي مستهتر يتصرف بهذه الطريقة المتهورة على طريق سريع

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، لشاب مستهتر وهو يقود سيارته أثناء تدخينه الشيشة، حالة من الغضب بين السعوديين.

وظهر الشاب في المقطع وهو يقود على طريق سريع بشكل متهور، فيما كان يشرح دون اكتراث كيفية وضعه وسائل للتسلية في سيارته.

والتقط السائق نفسه الفيديو، الذي ظهر فيه وهو يدخن الشيشة ويستمع للأغاني بصوت مرتفع وهو يقود السيارة، كما بدأ يشرح احتواء السيارة على جمرات نار وشيشة وكوب شاي وبعض الأطعمة لتناولها خلال رحلته على الطريق. وفقًا لموقع “أخبار 24”.

وقال السائق إنه يقود سيارته على طريق “الرين – بيشة”، فيما طالب سعوديون بمعاقبة الشاب على استهتاره وعدم مبالاته، لكون تصرفه يشكل خطرًا على حياته وحياة الآخرين.

ولم يتسن لموقع إرم نيوز، التثبت من صحة الفيديو ومكانه وزمانه.