بالصور والفيديو.. المئات يشيّعون جثمان الرقيب هاشم الزهراني في السعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

شارك المئات من السعوديين، اليوم الأحد، بتشييع جثمان الرقيب هاشم الزهراني، الذي عُثر مؤخرًا على جثته وعليها آثار طلقات نارية في محافظة القطيف في المنطقة الشرقية.

وكانت الجهات الأمنية عثرت على جثة الزهراني وعليها آثار طلقات نارية في الرأس، بعد تعرضه للخطف الجمعة الماضية في القطيف من قِبل خمسة أشخاص مقنّعين كانوا مدججين بأسلحة رشاشة أثناء وجوده في استراحة خاصة داخل إحدى المزارع بسيهات برفقة صديق له قُتل في الحادث أيضًا.

وتضاف هذه الواقعة لعدد من الحوادث الأمنية التي تشهدها المنطقة الشرقية التي يقطنها شيعة السعودية، ويُلقى باللوم فيها على عدد من أبناء المنطقة الذين يواجهون اتهامات بالولاء لإيران.