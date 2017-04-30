الداخلية السعودية: داعش كان يسعى لفوضى بالحرمين الشريفين (فيديو)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشف المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن تنظيم داعش كان يسعى عبر استهداف المسجد النبوي إلى التشكيك في قدرة المملكة على حماية أمن حجاج بيت الله الحرام والزوار والمقيمين.

وقال التركي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في نادي ضباط قوى الأمن للتعقيب على تفكيك خلية “الحرازات“، إن “التنظيم كان يسعى إلى النيل من الحرمين الشريفين ليستثمر فعله في جذب الكثير من العناصر الأجنبية وتوريطها في إثارة الفوضى داخل المملكة”.

وأضاف “هناك دلائل تثبت فشل تنظيم داعش في تجنيد واستقطاب الشباب السعوديين منذ شهر أغسطس من العام الماضي، مشدداً على قدرة رجال الأمن على حفظ الأمن وامتلاك المملكة لكافة الأنظمة للتعامل مع كافة الحالات.