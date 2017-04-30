الملك سلمان يستقبل ميركل في جدة.. والبلدان يوقعان عدة اتفاقيات (صور)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة ، غرب المملكة اليوم الأحد، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تزور المملكة ضمن جولة لها في المنطقة.

وتتوجه ميركل إلى الإمارات يوم الثلاثاء ضمن جولة خارجية قبل قمة مجموعة العشرين التي تترأسها في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا.

وقد أبرمت السعودية وألمانيا عدة اتفاقيات مشتركة، تنص إحداها على أن يقوم الجيش الألماني بتدريب أفراد من الجيش السعودي في ألمانيا.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن عدد المتدربين الذين من المقرر إرسالهم إلى ألمانيا أو القطاعات التي ينتمون لها بالجيش، كما وقعت الحكومتان السعودية والألمانية كذلك في جدة خطاب نوايا مشترك بشأن التعاون الشرطي.

ويتعلق الخطاب بتدريب سيدات سعوديات يعملن في مجال حماية الحدود على أيدي نساء من أفراد الشرطة الاتحادية، وكذلك تدريبات ارتقائية لشرطة السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية ودورات تدريبية في قطاع أمن الطيران.

ومن المقرر أيضا أن تقوم شركة “سيمنز” التي يقع مقرها الرسمي بألمانيا على العمل للمضي قدما بالبرنامج الاقتصادي “رؤية السعودية 2030” للنهوض باقتصاد المملكة.