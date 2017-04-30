الداخلية السعودية: خلية “الحرازات” في جدة مسؤولة عن اعتداءات الحرم النبوي

المصدر: إرم نيوز

أعلنت الداخلية السعودية أن “خلية الحرازات” في جدة مسؤولة عن هجوم الحرم النبوي الذي راح ضحيته 4 من رجال أمن المملكة.

واستهدف الهجوم الانتحاري موقفًا للسيارات ضمن موقع يتبع لـ قوات الطوارئ قرب الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، في يوليو من العام 2016.

وكانت قوى الأمن السعودية داهمت حي الحرازات بجدة في شهر يناير الماضي.

وقال المتحدث الأمني السعودي اليوم الأحد إن مجموع المقبوض عليهم ما بين حي الحرازات وحي المحاميد بجدة بلغ حتى الآن ( 46 ) موقوفا هم: “( 32 ) سعودياً و14 أجنبياً من جنسيات ( باكستانية، ويمنية ، وأفغانية، ومصرية، وأردنية، وسودانية”.

وأضاف أن “التحقيقات لا زالت جارية معهم للوقوف على المزيد من المعلومات عن حقيقة أدوارهم”.

وأكد المتحدث الأمني دور الخلية في هجوم على المسجد النبوي “بتأمين الحزام الناسف المستخدم في هذه الجريمة النكراء وتسليمه للانتحاري / نائر مسلم حمّاد النجيدي – سعودي الجنسية”.

وأضاف أنه ثبت أيضا “تورطهم في العمل الإرهابي الذي وقع في باحة مواقف مستشفى الدكتور / سليمان فَقِيه بمحافظة جدة بتاريخ 28 / 9 / 1437هـ”.