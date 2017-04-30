وزارة الإسكان السعودية تجيب عن إمكانية “رفض المنتج السكني واستبداله” من قبل المستفيد

المصدر: متابعات

قال المتحدث باسم وزارة الإسكان السعودية، سيف السويلم، إنه بإمكان المستفيد من برنامج الدعم السكني رفض المنتج المخصص له من الوزارة “أكثر من مرة”، في حال كان المنتج غير متناسب معه.

ووفق صحيفة “عكاظ” السعودية، أكد السويلم أن رفض المنتج السكني من قبل المتقدم المستفيد لن يحرمه من نقاط استحقاقه، وسيبقى محتفظاً بها على حالها.

وقال السويلم: ” رفض المنتج يختلف من مواطن إلى آخر، وبعضهم يرفض المشروع أو المنطقة أو الموقع، لكن يظل استحقاقه للمنتج كما هو إلى أن يجد ما يناسبه”.

وأضاف: “الوزارة تعمل على توفير المنتج المناسب للمواطن، وتأخذ في عين الاعتبار رغباته، ولديها عدد من البرامج التي تتناسب مع دخله”.