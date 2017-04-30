السوق العقارية السعودية تتكبد خسائر “فادحة” خلال الأشهر الأربعة الأولى لعام 2017

المصدر: متابعات

أظهر مؤشر أداء السوق العقارية السعودية تراجعاً خلال شهر نسيان/ أبريل، بانخفاض في قيمة الصفقات بلغ 30.5%، إذ استقرت قيمة الصفقات عند 16.1 مليار ريال.

ووفق صحيفة الاقتصادية، بلغت قيمة الصفقات خلال شهر نيسان/ أبريل العام الفائت 23.2 مليار ريال، كذلك سجلت قيمة الصفقات بالشهر ذاته في العام 2015، 40.8 مليار ريال، و48.3 مليار ريال من العام 2014.

ونوه تقرير الصحيفة أن الانخفاض شمل كلا القطاعين، السكني بمقدار 15.1% وبلغ 11.9مليار ريال، والتجاري 53.8% وبلغ 4.2 مليار ريال.

وعن مقارنة الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 بالفترة ذاتها من العام الماضي، أظهر المؤشر انخفاض الصفقات في السوق العقارية بنسبة 32.2% لتستقر عند 71.9 مليار ريال، مقارنة بـ106.1 مليار ريال من القترة ذاتها العام الماضي.

ويتبين من المؤشر السابق، انخفاض قيمة الصفقات العقارية بنسبة 56.2%، لتُمنى السوق وفق النسبة السابقة بخسائر فادحة في قيمة صفقاتها خلال الفترة المذكورة فاقت 92.4 مليار ريال، يؤكد ذلك مقارنة الرقم السابق بالخسائر خلال العام الماضي بأكمله البالغة 175.5 مليار ريال.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بلغت نسبته 13.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 29.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقاتها بنهاية الأسبوع السابع عشر من العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.3 مليار ريال.

وتشهد السوق العقارية السعودية تراجعاً ملموساً في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق.