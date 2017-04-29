قناة بداية في عين العاصفة مجددًا.. مشاجرة حامية بين شقيقين توأم على الهواء (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

يتجدد الجدل مجددا بشأن قناة “بداية” السعودية، في أحدث واقعة ظهر خلالها شقيقان يتشاجران مباشرة على الهواء في مقطع جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وأظهر الفيديو اندلاع الشجار بين المتسابقين محمد وعبدالله الشهراني، بينما يتدخل زملاؤهما لفض الاشتباك الحامي بين الاثنين.

وحظي مقطع الشجار بأكثر من 800 ألف مشاهدة على يوتيوب القناة.

وكتب الإعلامي السعودي محمد يحيى القحطاني معلقًا على الفيديو: “هذه قناة بداية، وهذا أحد نتائج برامجها، شاب يعتدي على شقيقه أمام الملأ، وكلاهما يملك أسلوبه الشوارعي، هذا المقطع يعكس قيمة القناة”.

ومن حين لآخر تواجه القناة الكثير الانتقادات من المطالبين بمقاطعتها لتغاضيها بشكل متكرر عن بعض السلبيات التي تظهر للجميع، خاصة أن غالبية مشاهديها من الفتيات.