هذا ما ردّت به “صحة جازان” في السعودية بعد اتهامها بفصل 400 موظف عن العمل

المصدر: الرياض – إرم نيوز

نفت صحة جازان في المملكة العربية السعودية ما تم تداوله في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيامها بفصل 400 موظف عن العمل في مكافحة الملاريا، مؤكدة أن ما ذكره الفيديو غير صحيح.

وأعلن المتحدث الرسمي للصحة، نبيل غاوي، أنه تم التعاقد مع الموظفين بعقود عمل مؤقتة مدة 4 أشهر وتم اطلاعهم على بنود العقود، وتم التمديد لهم لأربعة أشهر إضافية لإتمام مهام وأعمال المكافحة.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بدراسة الوضع الوبائي أوصت بإيقاف 330 موظفاً عن العمل اعتباراً من شهر مايو الجاري، وذلك نظراً للسيطرة على الوباء، وقلة حالات الملاريا المحلية والوافدة خلال الأسابيع الأخيرة، ولتوقف عمليات الرش الفراغي بجميع مراكز المكافحة.

وكان مقطع فيديو أبرز عددًا من العاملين بمكافحة الملاريا وعددهم 400 موظف، أعلنوا أن تم إيقافهم عن العمل يوم الأربعاء، داعين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز النظر في أمرهم خاصة أنهم يعولون أسراً، وليست لديهم مصادر دخل أخرى.