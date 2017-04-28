بالفيديو.. وجبة “قنافذ” تتسبب بجدل في السعودية.. والشيخ المغامسي يحسم المسألة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، يظهر شبانًا اصطادوا مجموعة من القنافذ واستعرضوها بعد ذبحها لطبخها وأكل لحمها، استياء كبيرًا وسط متداوليه.

واستنكر متداولو المقطع تصرف الشبان، ووصفوه بالمقزز والمثير للاشمئزاز، كما استغربوا تناولها، حيث قالوا إنها تتغذى على عدد من الزواحف والقوارض الضارة والسامة كالعقارب وصغار الفئران، مما قد يتسبب بأمراض خطيرة.

بدوره، علّق الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، حول مسألة جواز أكل لحم القنفذ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دليل صريح على حرمته، وأن هناك أحاديث متداوله عن تحريمه ضعيفة السند.

وتابع المغامسي: “ويبقى الإشكال قضية كيفية تذكيته بما أنه حلال وذو روح، ولا بد أن يذكّى، ويقول بعض أهل العلم: يؤتى بالقنفذ في إناء فيه ماء ويسخن قليلًا، فإذا شعر بالحرارة اضطُر القنفذ لإخراج رأسه، عند ذلك يُذكى تذكية شرعية، ثم يؤكل بالطريقة التي يراها مناسبة”، وفقًا لصحيفة “سبق”.