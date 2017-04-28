مفاجأة جديدة في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي “العمودي” وكشف حيلة مقتله

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أقرّ قاتل رجل الأعمال السعودي أحمد سعيد العمودي في التحقيقات الجارية من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام باعترافات جديدة، حول ملابسات جريمته.

وقال المتهم إنه أوهم المجني عليه أنه سيُرقيه رقية شرعية، متخذًا هذه الحيلة فرصة لتنفيذ جريمته.

وأكدت مصادر، بحسب “عكاظ”، أن المتهم اعترف خلال التحقيقات بجريمته، وأنه خدع القاتل عن طريق “الرقية الشرعية” التي استغلها لتكبيل يديه وقدميه ومن ثم خنقه وسرقة 11 مليون ريال، والهروب بها من المكان، مضيفة أن هيئة التحقيق اعتبرت الشخص الآخر الذي احتفظ بالمبلغ المسروق شريكًا بالجريمة رغم عدم علمه بها.

وذكرت المصادر أن تقرير الطب الشرعي لجثمان القتيل استبعد فرضية قتله بالسم أو السلاح، مبينةً أن الهيئة أجرت تحقيقات موسعة في القضية عقب تسلمها التقرير الطبي مع مقربين من العمودي، ومن بينهم زوجته صاحبة الجنسية المغربية، عقب عودتها إلى المملكة بعد مقتله.

وكانت صحيفة “سبق” في وقت سابق، قد ذكرت أن القاتل يمني الجنسية ويدعى محمد سالم الشراري.

يذكر أن رجل الأعمال العمودي البالغ من العمر 57 عامًا وُجِد مقتولا قبل قرابة شهرين داخل كيس بمنزله في مدينة جدة.