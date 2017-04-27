سعودي خرج من السجن مدة 24 ساعة ليرتكب هذه الجريمة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

ألقت الجهات الأمنية في منطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، القبض على سجين في العقد الرابع من العمر، قام بسرقة مصوغات ذهبية بعد خروجه مدة 24 ساعة لزيارة أسرته في مدينة عرعر.

وقال الناطق الإعلامي للشرطة في الحدود الشمالية، العقيد عويد مهدي، إن مواطنا تقدم ببلاغ لمركز الشرطة بعد تعرض منزله للسرقة والعبث وفقدان بعض الأغراض الثمينة.

وأضاف أنه اتضح قيام الجاني بكسر الباب الخارجي والداخلي للمنزل، وسرق منه مسدسا ومجموعة من المصوغات الذهبية بقيمة 100 ألف ريال وجهاز جوال. وفقا لموقع “أخبار 24”.

وبعد البحث والتحري، تمكنت الشرطة من التعرف على المتهم، الذي اتضح أنه سعودي في العقد الرابع من العمر ويقضي عقوبة سجن بقضية مماثلة، حيث اتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة وأحالته لجهات الاختصاص.