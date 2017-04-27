محكمة إيرانية تعيد النظر بالحكم الصادر على مهاجمي السفارة السعودية

المصدر: طهران – إرم نيوز

كشف مصطفى شعباني، محامي المتهمين الإيرانيين بالهجوم على السفارة السعودية في طهران عن أن محكمة الاستئناف ستعيد النظر في الحكم الصادر بحق المتهمين بالهجوم على سفارة المملكة.

وقال شعباني في تصريحات صحافية اليوم الخميس، إن “الشعبة 53 في محكمة الاستئناف بالعاصمة طهران، ستعيد النظر بالحكم الصادر بحق المتهمين”، مرجحاً أن يصدر الحكم النهائي الأسبوع المقبل.

وأوضح أن “20 متهماً في قضية الهجوم على السفارة السعودية بطهران والذي صدر الحكم ببراءة بعضهم وسجن خمسة آخرين من ثلاثة إلى ستة أشهر، قدموا اليوم اعتراضاً لدى المحكمة للمطالبة بالاستئناف”.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حكمت محكمة موظفي الدولة الإيرانية على 19 متهما بإحراق السفارة السعودية بالسجن 6 أشهر، وحكمت على آخرين بالسجن3 أشهر فيما تمت تبرئة البعض الآخر.

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إيجئي، الأحد، أن محكمة رجال الدين بمدينة قم جنوب العاصمة طهران، قضت بسجن 6 من رجال الدين بعد إدانتهم بتحريض ومشاركة محتجين هاجموا السفارة السعودية في طهران مطلع كانون الثاني/ يناير 2016.

وكان متظاهرون إيرانيون هاجموا وحرقوا السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، احتجاجاً على تنفيذ الرياض حكما بالإعدام بحق نمر باقر النمر، في كانون الثاني/ يناير 2016، ما دفع بالسعودية إلى قطع علاقاتها مع إيران.