واحدة منها في شهر رمضان.. 4 حالات تحظر قطع الكهرباء عن “الغير مسددين للفواتير”

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشفت جمعية حماية المستهلك السعودية، عن الحالات التي لا يحق فيها لشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن المشتركين الذين لم يسددوا الفواتير.

وذكرت الجمعية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، وضمن هاشتاغ حمل عنوان “#تعرف_على_حقك” أن الحالات المذكورة تحدد بأربع حالات، وهي: فترة الاختبارات، بعد الساعة 12 ظهرًا، خارج أوقات الدوام الرسمي، وفي شهر رمضان.