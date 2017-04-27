بالفيديو.. الملك سلمان يعزي ابن أخيه بوفاة الأمير ناصر بن سلطان

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

توجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأربعاء، إلى منزل ابن أخيه، الأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، للتعزية في وفاة ابنه الشاب ناصر.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الملك سلمان في منزل الأمير سلطان في العاصمة السعودية الرياض لتأدية واجب العزاء في وفاة الأمير الشاب الذي لقي حتفه في حادث مروري مروع.

وانضم الملك سلمان إلى غالبية أمراء الأسرة الحاكمة للسعودية ومسؤوليها الذين شاركوا في مراسم تشييع الأمير ناصر أو تعزية والده، بما فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد نايف الذي شارك في صلاة الجنازة.

ولقي الأمير ناصر وصديقه عبدالله الدوسري مصرعهما، الاثنين الماضي، في حادث مروري على طريق الرياض الطائف خلال توجههما لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.

ويحظى الأمير الراحل، بشعبية في المملكة عكسها الاهتمام الرسمي والشعبي بحادثة وفاته، والإشادة بسيرته وسيرة صديقه الدوسري وعلاقتهما الطيبة مع الجميع.

والأمير ناصر متزوج من ابنة الأمير تركي بن فهد آل سعود منذ العام 2012، وجده الذي يحمل اسمه هو أخ غير شقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، وسبق أن شغل منصب أمير منطقة الرياض.