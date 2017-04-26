سعودية تقترض 400 ألف لمساعدة زوجها.. فتدفع الثمن غاليًا

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تلقت زوجة سعودية صدمة كبيرة في حياتها بعد تضحية قامت بها لزوجها، حيث فوجئت بعد تحملها قروضا لأجله تجاوزت 400 ألف ريال من البنوك، لشراء منزل، بإخفائه زواجه من امرأة عربية أخرى، واستيلائه أيضا على أموالها.

واكتشفت الزوجة، والتي تعمل أكاديمية في إحدى الجامعات، أن زوجها، وبعد مرور 3 سنوات من الزواج، قد منح زوجته العربية في بلادها منزلا من أموالها، دون أن تدري، حيث علمت بزواجه من أخرى، ولديه منها أولاد.

وذكرت الزوجة، بحسب صحيفة “البيان”، أنها عرفت بعد اكتشافها الأمر بأن زوجها تزوجها بضغط من عائلته، وخطط لشراء المنزل لزوجته الأولى بمالها، وأقنعها بالحصول على قرض بـ400 ألف ريال، على أن يشارك هو أيضا بمبلغ لشراء المنزل، ويستثمر الباقي في مشروع صغير.

وقالت إنه بعد حصول الزوج على أموال القرض منها، أخذت تصرفاته تتغير، مضيفة أنه كلما حاولت أن تناقش معه موضوع المنزل يغير الموضوع ويؤجله، بذريعة أن العقار مرتفع، وأنه يبحث عن بيت بحي وسعر مناسبين.

ولفتت إلى أنه بعد مرور عام كامل، تبخرت أحلامها حين أخبرها زوجها أنه استخدم جميع الأموال في مشروع له، وأنه سيعوضها خيرا متى ما نجح المشروع، إلا أنها علمت قبل أن تكمل 40 يومًا بعد ميلاد طفلتها الأولى، أن زوجها متزوج بأخرى ولديه 3 أبناء منها، أكبرهم في السابعة من عمره.

كما علمت أن المنزل الذي كان من المفترض أن يكون ملكها كانت تنعم به أخرى، على حساب جهدها وتعبها، ولكنها لم تلجأ للقضاء، حفاظا على ابنتها كي لا تكون ضحية لوالدها، وحتى لا تخجل البنت من تصرفات والدها، أو أن ينقص ذلك من حبها واحترامها له، ناصحة الزوجات بألا يسلمن كل ما يملكن للزوج، مهما بلغت الثقة فيه.